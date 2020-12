Morreu Valéry Giscard d'Estaing, avança a rádio francesa Europe 1, esta quarta-feira. Tinha 94 anos.

O líder francês entre 1974 e 1981 estava internado na ala de cardiologia do Hospital de Trousseau, na cidade de Tours, desde meados de novembro.

Giscard d'Estaing, um dos arquitetos da integração europeia, era conhecido por ter liderado a modernização da sociedade francesa durante a sua presidência.

Esteve à frente da permissão do divórcio por consentimento mútuo e da legalização do aborto no país.