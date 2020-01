Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas depois de um ataque com uma arma branca esta sexta-feira em Austin, no Texas.

Segundo as autoridades de Austin, a vítima mortal tinha cerca de 20 anos e o óbito foi declarado ainda no local. Entre as vítimas, está um homem com 50 anos que ficou ferido com gravidade.

O suspeito está sob custódia policial e o ataque ocorreu perto de uma loja na avenida South Congress, pelas 08:00, hora local - menos seis horas do que em Lisboa.