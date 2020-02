Duas pessoas morreram e uma ficou ferida esta segunda-feira na sequência de um tiroteio no campus da universidade Texas A&M University-Commerce, nos Estados Unidos.

O tiroteio ocorreu na residência Pride Rock e o ferido foi transportado para o hospital.

There have been 2 confirmed deaths. The third victim has been taken to the hospital for treatment. UPD has stationed officers throughout campus, including all key gathering points, for the safety of the campus community.



We will continue to share updates as they are available.