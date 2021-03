Um sismo de 6,2 atingiu esta quarta-feira a Grécia, avançou o Centro Sismológico do Mediterrâneo Europeu (EMSC), que, inicialmente, alertou para um abalo de magnitude de 6,9.

Não é conhecida, para já, a existência de vítimas ou danos materiais, mas em cidades como Larissa ou Atenas as pessoas fugiram para a rua.

O abalo ocorreu a uma profundidade de dois quilómetros (1,24 milhas).

M5.9 #earthquake (#σεισμός) strikes 118 km SW of #Thessaloníki (#Greece) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/O44tfklgZ0