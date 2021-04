As autoridades de saúde do Reino Unido confirmaram, neste sábado, que há sete mortes devido a coágulos entre as pessoas que tomaram a vacina da AstraZeneca contra a covid-19.

Entre os 30 casos reportados até 24 de março, infelizmente, há a registar a morte de sete pessoas", disse o regulador dos medicamentos no Reino Unido à agência noticiosa France-Presse (AFP)

O regulador de medicamentos do Reino Unido tinha anunciado, na sexta-feira, que até ao momento tinham sido reportados 30 casos de coágulos sanguíneos em pessoas inoculadas com a vacina anglo-sueca, produzida em parceria com a Universidade de Oxford.

Dos 30 casos reportados, 22 foram tromboses venosas cerebrais e 8 foram tromboses menos graves, associadas a plaquetas baixas. E as pessoas em questão receberam apenas a primeira dose da vacina.

Ao todo, foram administradas até ao momento 18 milhões de doses da vacina da AstraZeneca: 15,8 milhões referentes à primeira dose e 2,2 milhões à segunda.

De acordo, ainda, com o regulador, citado pelo Financial Times, estes casos não foram reportados entre pessoas que tomaram a vacina da Pfizer, a segunda vacina que está a ser distribuída em larga escala no Reino Unido.

A vacina da AstraZeneca, que entretanto mudou de nome para Vaxzevria na União Europeia, tem estado debaixo de fogo depois de reportados vários casos de coágulos e outras reações adversas.

Mas até então não eram conhecidos problemas no Reino Unido, um dos maiores recetores desta vacina.

A Alemanha anunciou, recentemente, que iria restringir a vacinação com a AstraZeneca aos maiores de 60 anos.

Os Países Baixos foram o último país a determinar a suspensão da vacina da AstraZeneca em menores de 60 anos.

Decisões tomadas numa altura em que a Agência Europeia do Medicamento e a Organização Mundial de Saúde continuam a defender a vacinação com esta vacina.