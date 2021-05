O fundador e ex-CEO da Microsoft, Bill Gates e a mulher, Melinda Gates, vão separar-se ao fim de 27 anos juntos. O anúncio foi feito pelos dois nas redes sociais: "Depois de muita ponderação e de muito trabalho na relação, decidimos pôr fim ao nosso casamento".

Em 2000, a William H. Gates Foundation passou a Bill & Melinda Gates Foundation. O fundador da Microsoft passou a presidir à administração, juntamente com a mulher e com o pai, que morreu a 16 de setembro do ano passado.

Durante os últimos 27 anos criámos três crianças incríveis e construímos uma fundação que trabalha em todo o mundo, para que as pessoas consigam ter uma vida saudável e produtiva", lê-se no comunicado desta segunda-feira.

O casal assegura que continua a acreditar nesta missão e, por isso mesmo, vai continuar a trabalhar em conjunto, mas apenas na fundação: "já não acreditamos que possamos crescer juntos enquanto casal na próxima fase da nossa vida".

LEIA TAMBÉM:

Bill Gates presidiu a Microsoft desde sua fundação em 1975 até 2000, tendo Steve Ballmer assumido o cargo desde então.

Os detalhes financeiros desta separação não são ainda conhecidos. De acordo com o canal norte-americano CNBC, Bill possui 1,37% das ações da Microsoft, que valem cerca de 21,6 mil milhões de euros.