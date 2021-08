O Pentágono, nos Estados Unidos, foi encerrado esta terça-feira depois de um pequeno tiroteio na estação de metro junto ao edifício, avança a imprensa internacional.

De acordo com a Associated Press, há pelo menos um ferido, mas não se sabe a gravidade. As informações sobre possíveis vítimas são ainda escassas e contraditórias.

A agência responsável pela segurança da sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos pediu no Twitter para as pessoas não se aproximarem desta área.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming.