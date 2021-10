Um avião privado despenhou-se, neste domingo, contra um edifício em Milão, causando oito mortos.

As vítimas seguiam todas a bordo da aeronave, indicou a polícia italiana.

O avião tinha partido do aeroporto de Linate, a sete quilómetros do centro da cidade de Milão, com destino à Sardenha.

Na altura da colisão, não se encontrava ninguém no prédio de dois andares, que estava a ser alvo de obras de remodelação.

O incidente ocorreu ainda junto a uma estação de metro.

Não há registo de mais feridos ou outros danos materiais.

As autoridades encontram-se no local.

Também não são conhecidas ainda as causas do acidente.