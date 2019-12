/ AM

O ator Joaquin Phoenix foi nomeado como a Pessoa do Ano para a PETA. Cara da campanha "Somos todos animais", o ator que este ano deu vida a Joker, é conhecido pelo seu ativismo em prol do bem-estar dos animais.

Joaquin Phoenix, que é vegan desde os três anos, é parceiro da associação PETA e partilhou a sua cara com um galo para a campanha que acabou espalhada em lugares icónicos como a Times Square de Nova Iorque e a Sunset Boulevard de Los Angeles.

Em março deste ano, o ator e produtor-executivo do documentário The Animal People, juntou-se aos legisladores da Califórnia para anunciar um projeto que proíbe animais selvagens em circos itinerantes e deu colo a uma galinha morta enquanto participava na cerimónia do Dia Nacional dos Direitos dos Animais.

Joaquin Phoenix junta-se assim a personalidades como o papa Francisco, Oprah Winfrey, Anjelica Huston, Olivia Munn, Eva Mendes e Alicia Silverstone.