As autoridades da Nova Zelândia emitiram esta quinta-feira um alerta tsunami, isto depois de se ter sentido um forte sismo, de 7,3 na escala de Richter. Os dados foram avançados pela proteção civil local, mas o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS na sigla em inglês) refere um abalo de 6,9.

O epicentro terá ocorrido a 178 quilómetros da cidade de Gisborne, no nordeste do arquipélago, a uma profundidade de 10 quilómetros.

A Agência de Gestão de Emergência Nacional do país avisa toda a população que tenha sentido o abalo de forma "longa ou forte" para que se desloque "imediatamente" para uma zona alta, ou para uma zona o mais longe da costa possível.

We have issued a TSUNAMI WARNING for New Zealand coastal areas following the magnitude 7.3 earthquake near EAST OF THE NORTH ISLAND NEW ZEALAND. There is a LAND and MARINE TSUNAMI THREAT. An EMA will be issued to areas under land and marine tsunami threat.