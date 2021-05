O ex-vice-presidente do governo de Espanha e líder do partido de extrema-esquerda Podemos, Pablo Inglesias, anunciou esta terça-feira que vai abandonar a política após derrota da esquerda nas eleições da comunidade de Madrid.

Deixo todos os meus cargos. Deixo a política entendida como política partidária e institucional (...) Seguirei comprometido com o meu país, mas não vou ser um obstáculo para a renovação da liderença", disse.

Não sou uma figura política que possa contribuir para melhorar nosso peso eleitoral”, acrescentou.

Recorde-se que Pablo Inglesias, a 15 de março, abandonou o cargo de vice-presidente do governo, para ser candidato nas eleições para o parlamento regional de Madrid.

Com 99% dos resultados apurados, o PP vence as eleições com 65 deputados, ficando assim a quatro da maioria absoluta. O bloco da direita tem 78 deputados. Esta é a distribuição dos assentos (136):

Partido Popular (PP) : 65

Más Madrid ( extrema-esquerda) : 24

Partido Socialista ( PS OE): 24

Vox ( extrema-direita) : 13

Podemos ( extrema-esquerda) : 10

Ciudadanos (Cs) fica sem representação

Significa isto que ganhou a estratégia de Isabel Díaz Ayuso que consolidou a sua imagem como adversária inflexível do governo nacional de esquerda, dirigido por Pedro Sánchez. Agora, o PP deverá tentar chegar a um acordo para continuar a dirigir a comunidade com o Vox.

Santiago Abascal, dirigente do partido de extrema-direita, já fez saber que vai apoiar a posse de Ayuso sem exigir a entrada no governo.

A comunidade de Madrid, localizada no centro de Espanha e com quase sete milhões de pessoas, é uma das 17 comunidades autónomas, e inclui a cidade capital do país.