A empresa de cruzeiros Carnival declarou-se culpada na segunda-feira num tribunal dos EUA de seis crimes ambientais e deve pagar uma multa de 20 milhões de dólares (17,7 milhões de euros).

Em causa estão violações a um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, em casos que ocorreram em águas das Bahamas e do Alasca.

O presidente executivo da multinacional de cruzeiros, Arnold Donald, declarou-se "culpado em nome da empresa" das seis violações, num tribunal em Miami, Florida.

Entre as seis violações em águas das Bahamas e do Alasca figuram o despejo de plásticos e águas residuais no mar, a falsificação de documentos e a tentativa de influenciar a Guarda Costeira a mudar certos parâmetros ambientais.