Uma jovem de 17 anos foi atacada por um tubarão, no fim de semana, em Atlantic Beach, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. De acordo com a BBC, a rapariga foi salva pelo pai, que afastou o animal com socos.

Ainda assim, Paige Winter foi mordida nas pernas e nas mãos, acabando por perder parte da perna esquerda e alguns dedos.

Os Bombeiros de Atlantic Beach, citados pela BBC, descreveram os ferimentos como "profundas lacerações nas áreas das pernas, pélvis e mãos".

Apesar do ataque, a jovem quer que se continue "a respeitar os tubarões".

Apesar desta infeliz circunstância, Paige é uma defensora inabalável da vida marinha e dos animais que vivem na água. Ela deseja que as pessoas continuem a respeitar os tubarões no seu ambiente e sua segurança", afirmou a família em comunicado.

Paige e o pai já receberam mais de cinco mil dólares (cerca de 4.400 euros) em donativos, através de uma página de crowdfunding nas redes sociais.