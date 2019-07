Um sismo de magnitude 6,4 foi registado, esta quinta-feira, em Sears Valley, no Sul da Califórnia, EUA.

Segundo o Instituto Geológico dos EUA, o terramoto teve uma profundidade de 8,7 quilómetros e o epicentro registou-se a 241 quilómetros de Los Angeles.

A 6.6 magnitude earthquake occurred 7.46mi SW of Searles Valley, CA. Details: https://t.co/CsvHHWeDut Map: https://t.co/tAcfoaiBdI — Earthquake Robot (@earthquakeBot) July 4, 2019

De acordo com a CNN, alguns edifícios em Los Angeles tremeram durante vários segundos.

Até ao momento, não há registo de feridos. O gerente do Hotel Hampton Inn and Suites Ridgecrest, em Ridgecrest, reportou à CNN que o estabelecimento sofreu "danos significativos".

All LAX runways have been inspected with no reported damage to the airfield or the Sepulveda tunnel. Operations remain normal. #earthquake — LAX Airport (@flyLAXairport) 4 de julho de 2019

Já o Aeroporto de Los Angeles garantiu, numa publicação no Twitter, que não há danos nas infraestruturas e que as operações decorrem com normalidade.

Nas redes sociais, houve quem partilhasse imagens das consequências do terramoto.