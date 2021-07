A cirurgia a uma estenose no cólon a que o Papa Francisco foi submetido, este domingo, já terminou. De acordo com o Vaticano, Francisco "reagiu bem".

O Santo Padre reagiu bem à operação conduzida com anestesia geral pelo Prof. Sergio Alfieri, com a assistência do Prof. Luigi Sofo, do Dr. Antonio Tortorelli e da Dra. Roberta Menghi.”, lê-se no comunicado.