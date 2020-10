A equipa médica que assiste o Presidente norte-americano afirmou este domingo em conferência de imprensa que o estado de saúde de Donald Trump está a melhorar e que, se continuar assim, terá alta hospitalar na segunda-feira.

O médico Sean Conley afirmou que na sexta-feira de manhã o presidente registou duas quebras nos níveis de oxigénio e recebeu oxigénio complementar na Casa Branca durante cerca de uma hora.

Conley, questionado se o presidente tinha recebido mais oxigénio desde então, respondeu que tinha de "confirmar com as enfermeiras".

Outro membro da equipa médica do Hospital Walter Reed, Sean Dooley, detalhou que o presidente “permanece sem febre desde sexta-feira de manhã” e não se “queixou de falta de ar”.

Segundo a equipa, Trump tem estado ativo e a caminhar pelo centro hospitalar. O estado de saúde do presidente não regista qualquer problema em termos cardíacos, hepáticos ou pulmonares.

Na sexta-feira Donald Trump, de 74 anos, anunciou na sua página pessoal da rede social Twitter que, tal como a primeira-dama, Melania, tinha testado positivo ao coronavirus e que iria ficar em quarentena.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!