O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou o hospital Walter Reed este domingo para cumprimentar vários fãs e apoiantes que o esperavam do lado de fora do centro clínico.

Segundo avançou a CNN, o presidente foi transportado por um veículo dos Serviços Secretos, onde foi fotografado a acenar a quem o esperava à porta do hospital, onde está internado desde sexta-feira.

. @realDonaldTrump just made another pass, waved to the media on the other side of the road at Walter Reed. @SpectrumNewsDC #coronavirus #trump pic.twitter.com/QoE759Gmql

Minutos antes, Trump publicou um vídeo nas redes sociais, sublinhando que iria fazer uma surpresa aos "patriotas" que o têm estado a apoiar.

Na sexta-feira Donald Trump, de 74 anos, anunciou na sua página pessoal da rede social Twitter que, tal como a primeira-dama, Melania, tinha testado positivo ao coronavirus e que iria ficar em quarentena.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!