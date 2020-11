O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos da América reconheceu esta quarta-feira a natureza histórica da eleição e que mais de 150 milhões de pessoas votaram este ano.

Num discurso feito em Delaware, num momento em que está à frente na corrida ao cargo, Joe Biden sublinhou que mais “norte-americanos votaram nestas eleições do que em qualquer outra na história dos Estados Unidos”.

Agora, após uma longa noite de contagem de votos, o candidato afirma que “é claro” que a sua campanha está a “vencer estados suficientes para garantir a presidência. Não estou aqui para dizer se ganhámos ou não, mas estou aqui para afirmar que, quando a contagem terminar, acredito que vamos sair vitoriosos”.

Tune in as I address the nation on the state of the race. https://t.co/00QtuYAiI7