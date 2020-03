O ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi, de 83 anos, separou-se de Francesca Pascale, de 34, com quem namorava desde 2011, avança a agência ANSA.

De acordo com a agência italiana, a separação foi anunciada pela assessoria de imprensa do partido de Berlusconi, o Força Itália (FI), depois de uma revista ter publicado fotografias do político com a deputada Marta Fascina, de 30 anos, na Suíça.

"Após o artigo da Diva e Donna, surgiram os normais rumores sobre o presidente Silvio Berlusconi e a senhora Francesca Pascale. Parece oportuno reafirmar que existe uma relação de verdadeira e profunda amizade entre eles, mas que já não há nenhuma relação de casal entre ambos", pode ler-se no comunicado.

De acordo com a revista italiana, Marta Fascina já vive com Berlusconi, na mansão nos arredores de Milão, há vários meses.

Em declarações ao La Repubblica, a ex-namorada do ex-primeiro-ministro italiano comentou a nota do partido de forma irónica.

"Espero que [Berlusconi] encontre uma pessoa que tome conta dele como eu fiz. Alegra-me ver uma deputada levar o meu cão a passear, mas tudo bem", terá afirmado.

Berlusconi governou a Itália de 1994 a 1995, de 2001 a 2006 e de 2008 a 2011, mas caiu em desgraça na política após escândalos sexuais e financeiros.