O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi hospitalizado esta noite, confirma Downing Street.

Boris Johnson está infetado com Covid-19 e estava há dez dias em isolamento na sua casa, por ter sintomas ligeiros.

No entanto, por conselho médico, deu entrada no hospital para realizar exames, uma vez que continua a ter os sintomas da doença.

"A pedido do seu médico, o primeiro-ministro deu entrada, esta noite, no hospital para realizar exames. Trata-se de uma medida de precaução, uma vez que o primeiro-ministro continua a apresentar sintomas persistentes do coronavírus, dez dias depois de ter testado positivo", informa Downing Street.