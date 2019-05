Pelo menos 13 pessoas morreram e seis ficaram feridas depois de um avião de passageiros da companhia Aeroflot se ter incendiado hoje à tarde no aeroporto de Sheremetyovo, em Moscovo, segundo a imprensa russa.

A imprensa russa adianta que o avião de passageiros Sukhoi Superjet-100 se incendiou depois de ter feito uma aterragem de emergência.

De acordo com os serviços de socorro, citados pela agência pública russa TASS, 13 pessoas morreram e seis ficaram feridas no acidente do avião da companhia russa.

O avião emitiu um pedido de socorro depois de ter levantado voo. Solicitou duas vezes uma aterragem de emergência e quando finalmente se fez à pista já ia em chamas”, disse uma fonte à agência de notícias Interfax.

Os serviços de socorro referem que foram enviadas para o aeroporto várias ambulâncias.

As imagens da televisão russa mostraram uma enorme coluna de fumo e o avião em chamas durante a tentativa de aterragem e os passageiros da frente da aeronave a serem retirados.

Segundo a agência Ria Novosti, o avião de passageiros, Sukhoi Superjet 100, fazia a rota entre Moscovo e Murmansk (norte da Rússia) e um mau funcionamento elétrico pode ser a causa do incêndio durante o voo.

No avião seguiam 73 passageiros e seis membros da tripulação.