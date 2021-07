A partir de 19 de julho, só usa máscara em Inglaterra quem quiser, anunciou o primeiro-ministro britânico, nesta segunda-feira.

Vamos acabar com as restrições e permitir às pessoas que possam tomar as suas decisões informadas sobre como lidar com o vírus", afirmou Boris Johnson, em conferência de imprensa em Downing Street.

As medidas de desconfinamento anunciadas por Boris Johnson preveem, a partir da mesma data, a reabertura de todos os estabelecimentos que ainda se encontravam encerrados, nomeadamente discotecas, que podem, assim, reabrir e sem limite de capacidade.

Tal como as máscaras, é também o fim do distanciamento físico, que impunha um afastamento de pelo menos um metro.

Outro dos anúncios prendeu-se com a vacinação, com o intervalo entre as duas doses da vacina da AstraZeneca a ser reduzido de 12 para oito semanas para menores de 40 anos.

O Reino Unido registou, nas últimas 24 horas, 27.334 novos casos, um aumento de 53% entre 29 de junho e 5 de julho comparativamente à semana anterior.

Foram, ainda, registados mais nove mortes associadas à doença.

Mais de 45 milhões de britânicos já receberam a primeira dose da vacina e mais de 33 milhões já completaram o processo de vacinação.

Desde o início da pandemia já morreram no país mais de 128.000 doentes.

No parlamento, o ministro da saúde, Sajid Javid, assumiu que os casos de covid-19 no Reino Unido "estão a subir e vão continuar a subir significativamente".