Pelo menos 16 pessoas morreram e outras 37 ficaram feridas num incêndio provocado pela explosão de aparelhos de ar condicionado numa mesquita, no Bangladesh, disseram este sábado fontes oficiais.

Seis aparelhos de ar condicionado explodiram pelas 20:30 de sexta-feira (15:30 hora de Lisboa), quando se iniciavam as orações. Estavam entre 40 a 45 pessoas na mesquita nesse momento e enviámos 37 feridos para o hospital”, disse à agência espanhola EFE o chefe da polícia da cidade de Fatullah, situada a cerca de 20 quilómetros da capital do país, Daca, e do local do incidente.