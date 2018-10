Denis Mukwege e Nadia Murad foram hoje distinguidos com o prémio Nobel da Paz, foi anunciado pelo Comité Nobel Norueguês. Os dois ativistas foram distinguidos pelos seus esforços para travar a violência sexual como arma em conflitos armados.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/LaICSbQXWM

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 de outubro de 2018