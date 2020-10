Donald Trump anunciou, esta segunda-feira, que vai ter alta hospitalar. O presidente dos EUA vai sair do hospital Walter Reed às 23:30 (hora de Lisboa) depois de três dias internado.

"Vou ter alta do hospital Walter Reed hoje às 18:30 (hora local). Sinto-me mesmo bem. Não tenham medo da Covid. Não a deixem dominar a vossa vida.

Desenvolvemos, sob a administração Trump, alguns medicamentos e conhecimentos realmente excelentes. Sinto-me melhor do que há 20 anos!", escreveu Trump no Twitter.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!