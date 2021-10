Uma atriz e um realizador de cinema russos já estão na Estação Espacial Internacional para fazerem o primeiro filme do mundo em órbita.

A atriz Yulia Peresild e o realizador Klim Shipenko descolaram na nave russa Soyuz com o cosmonauta Anton Shkaplerov, um veterano em três missões espaciais, desde o Cazaquistão, tendo chegado às 13:22 de Portugal continental.

Cosmonaut @Anton_Astrey manually guided the Soyuz MS-19 crew ship to a docking on the station's Rassvet module today at 8:22am ET. https://t.co/w4wHHqA70y

As imagens foram transmitidas em direto pela Agência Espacial Russa (Roscosmos).

O Soyuz MS-19 descolou conforme programado às 09:55 (horas em Lisboa) da instalação de lançamento espacial russa em Baikonur, tendo chegado dez minutos depois do previsto.

Oficiais espaciais relataram antes da chegada que a tripulação estava a sentir-se bem e todos os sistemas da nave espacial estavam a funcionar normalmente.

A atriz e o realizador terão 12 dias para filmar segmentos de um novo filme intitulado “Challenge”, no qual um cirurgião interpretado por Peresild viaja para a estação espacial para salvar um tripulante que sofre um problema cardíaco.

Three Russian crewmates are ready for their station launch today at 4:55am ET. They will dock less than 3.5 hours later live on @NASA TV. https://t.co/wpg0TosdId