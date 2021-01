A Comissão Europeia deu esta quarta-feira luz verde à vacina contra a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica norte-americana Moderna.

Na conta oficial de Twitter, a Comissão diz que seguiu as recomendações da Agência Europeia do Medicamento e que autorizou a comercialização desta vacina para todos os Estados-Membros.

We have just authorised the second COVID-19 vaccine!



Following the recommendation of the European Medicines Agency, we have granted a conditional marketing authorisation for the Moderna vaccine for all EU countries.#SafeVaccines #StrongerTogether