A farmacêutica norte-americana Merck anunciou, neste sábado, que o medicamento antiviral experimental que está a desenvolver contra a covid-19 mostra uma redução muito mais rápida do vírus, de acordo com os resultados dos ensaios.

O "molnupiravir", que inicialmente foi desenvolvido para o tratamento da gripe, está a ser trabalho em conjunto com a Ridgeback Bio, que adquiriu o fármaco, e encontra-se na fase 2/3 dos testes.

Os resultados mostram uma diminuição mais rápida do vírus entre os indivíduos com covid-19, em fase inicial, tratados com molnupiravir. São promissores”, disse William Fischer, professor de Medicina na Universidade da Carolina do Norte, numa declaração das duas farmacêuticas.