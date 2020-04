A Sanofi Pasteur, unidade de negócio global de vacinas da Sanofi e a Translate Bio, empresa que utiliza terapêuticas com RNA mensageiro (mRNA) em ensaios clínicos, irão colaborar no desenvolvimento de uma nova vacina mRNA contra a Covid-19.

Esta parceria vem na sequência do acordo existente desde 2018, entre as duas empresas, para o desenvolvimento de vacinas mRNA, contra doenças infeciosas.

A Translate Bio já começou a produzir várias sequências de mRNA e usará a sua plataforma de mRNA para descobrir, projetar e produzir vários candidatos a vacina SARS-CoV-2.

A Sanofi vai contribuir com a sua experiência consolidada na área das vacinas e apoio das equipas de investigação, para promover o desenvolvimento de potenciais candidatos a vacina.

Para a Sanofi esta é a segunda colaboração para desenvolver uma nova vacina candidata para a Covid-19. Em fevereiro, o grupo já tinha anunciado que estava a colaborar com a Autoridade Biomédica de Pesquisa e Desenvolvimento Avançado (BARDA).

"Estamos comprometidos em alavancar maneiras diferentes de lidar com a crise de saúde pública da Covid-19, testando tratamentos bem como duas vacinas, usando plataformas diferentes. Acreditamos que quanto mais abordagens explorarmos, melhor é a nossa probabilidade de sucesso em alcançar esse objetivo", afirmou David Loew.

O Vice-Presidente Executivo da Sanofi Pasteur garantiu ainda que "ter a capacidade instalada suficiente será essencial para satisfazer a forte demanda por vacinas, que provavelmente veremos. E com base na experiência que tivemos com esta colaboração até ao momento, acreditamos que a plataforma de mRNA da TranslateBio nos poderia ajudar a atender a esta necessidade".

Já Ronald Renaud, CEO da Translate Bio, afirmou que "As equipas da Translate Bio e da Sanofi Pasteur geraram dados pré-clínicos encorajadores sobre vários alvos de doenças infecciosas, como parte da nossa colaboração contínua com a vacina mRNA. Este trabalho servirá de base sólida, ao direcionarmos esforços conjuntos de pesquisa contra a COVID-19, para ajudar a lidar com esta ameaça à saúde pública".

Sobre as vacinas mRNA:

As vacinas funcionam imitando agentes de doenças para estimular o sistema imunológico e construindo um mecanismo de defesa que permaneça ativo no organismo, para combater infecções futuras. As vacinas de mRNA oferecem uma abordagem inovadora, fornecendo uma sequência de nucleotídeos que codifica o antígeno ou antígenos selecionados, através do seu alto potencial de induzir uma resposta imune protetora.

Estas vacinas também representam uma alternativa potencialmente inovadora às abordagens de vacinas convencionais por várias razões: a sua alta potência, a capacidade de iniciar a produção de proteínas sem a necessidade de entrada nuclear, a capacidade de desenvolvimento rápido e potencial para fabricação de baixo custo e administração segura, usando métodos não virais.

Esta abordagem possibilita o desenvolvimento de vacinas para doenças nas quais, atualmente, a vacinação convencional não é uma opção viável.

Além disso, um antígeno desejado ou vários antígenos podem ser expressos a partir do mRNA, sem a necessidade de ajustar o processo de produção, oferecendo a máxima flexibilidade e eficiência no desenvolvimento.