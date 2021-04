Os números da doença covid-19 em França continuam a aumentar e já há 30.639 pessoas hospitalizadas, um aumento de 732 pessoas em comparação com a véspera, segundo divulgaram hoje as autoridades sanitárias gaulesas.

Destes pacientes admitidos nos hospitais, há agora 5.626 em estado grave e internados em unidades de cuidados intensivos, um aumento de 193 pessoas face a segunda-feira.

Este aumento do número de pessoas hospitalizadas acontece na altura em que o país entra no terceiro período de confinamento generalizado a todo o território. Desde segunda-feira que as deslocações permitidas são apenas a 10 quilómetro do domicílio, exceto em casos de trajetos essenciais ou trabalho.

De forma a reduzir o avanço deste terceiro pico, a França está a apostar na vacinação, com a abertura hoje do centro de vacinação no Stade de France, o maior estádio de futebol francês, localizado junto da capital, Paris.

O Governo conta assim vacinar 10 mil pessoas semanalmente nesta infraestrutura, que se localiza numa das periferias mais afetadas da capital.

O primeiro-ministro Jean Castex, que visitou este local disse ainda que espera que haja 10 milhões de franceses vacinados até à próxima semana.

Nas últimas 24 horas foram registadas 426 mortes devido ao vírus, perfazendo um total de óbitos desde o início da pandemia de 97.273.

O número de casos esta terça-feira foi de 8.045, com o número total de casos positivos detetados no país a ser agora de 4.841.308.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.862.002 mortos no mundo, resultantes de mais de 131,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.