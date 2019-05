O primeiro filho dos duques de Sussex é o sétimo na linha de sucessão ao trono britânico, atrás do avô, o príncipe Carlos, do tio, o príncipe William, dos primos - os príncipes George, Charlotte e Louis - e do pai, o príncipe Harry.

Ainda não se sabe o nome nem o título que vai ter, mas o nascimento do primeiro filho dos duques de Sussex pode marcar uma nova era na família real britânica.

Sétimo na sucessão ao trono, é pouco provável que o bebé Sussex (como foi apelidado pelos pais no Instagram) venha a reinar em Inglaterra. Por isso, a rigidez esperada na sua educação e vida privada não poderá ser comparada às regras a que estão sujeitos os príncipes George, Charlotte e Louis.

Outra das diferenças entre o filho de Harry e Meghan e os filhos dos duques de Cambridge são os títulos que as crianças recebem no nascimento. Como o príncipe Harry é sexto na linha de sucessão é esperado que os filhos não recebam o título de príncipes, mas sim de Conde de Dumbarton ou Lady (primeiro nome) Mountbatten-Windsor.

No entanto, como é a palavra da Rainha Isabel II é soberana, o bebé nascido esta segunda-feira pode receber o título de príncipe se a monarca assim o entender.

Se isso acontecer, esta não será a primeira vez que a rainha muda as regras por causa do nascimento de um bisneto. Aquando o nascimento do primeiro filho do príncipe William e Kate Middleton, o príncipe George, a monarca britânica concedeu-lhe o título de Sua Alteza Real, o príncipe George.

O título do bebé de Harry e Meghan será conhecido assim que for divulgado o nome escolhido pelos pais. Até lá, resta esperar.