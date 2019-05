Meghan Markle já está em trabalho de parto. A informação foi confirmada pelo Palácio de Buckhingham depois de ter sido avançada pela Sky News após semanas de especulação acerca da data de nascimento do primeiro filho da Duquesa de Sussex, casada com o príncippe Harry.

Sem revelar onde vai acontecer o parto, fonte oficial revelou que o príncipe Harry está junto da mulher e que "um anúncio será feito brevemente".

The Duchess of Sussex went into labour in the early hours of this morning.

The Duke of Sussex was by Her Royal Highnesses’ side. An announcement will be made soon.https://t.co/hFq0te2Owe