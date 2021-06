Glasgow é a maior cidade da Escócia e a terceira mais populosa do Reino Unido.

A cidade oferece vários museus, a maioria com entrada livre.

A casa mais antiga de Glasgow, Provand's Lordship, construída em 1471, é hoje um museu.

Glasgow Tower, Science Centre e Armadillo são três evidências da arquitetura moderna da cidade.

A cidade é também conhecida pelos seus extensos e numerosos parques, com destaque para Glasgow Green, na margem do rio, e Kelvin Park, na zona do campus universitário.

Os pubs são um elemento fundamental em Glasgow, cidade conhecida pela diversão noturna.

A maior parte das zonas comerciais são exclusivas a peões e revelam o grande dinamismo económico da maior e mais importante cidade escocesa.

As Destilarias Glengoyne e Clydeside são paragens obrigatórias para os amantes de uísque.

É ainda possível fazer tours pelos clubes Celtic e Rangers e ver os bastidores do estádio - no The Hampden Experience - onde se vão realizar quatro jogos do Europeu de futebol.

O Hampden Park vai receber 12000 espectadores por jogo, entre 14 e 29 de junho.