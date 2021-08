Os passageiros de um voo do Reino Unido com destino a Málaga organizaram um motim esta quinta-feira para impedir que dois jovens fossem expulsos por se terem descalçado, obrigando a que a companhia aérea substituísse a tripulação de cabine.

As autoridades foram chamadas a atuar no voo que partia do aeroporto de Gatwick, em Londres, depois de o avião ter de cancelar a descolagem devido a uma altercação entre a tripulação e os passageiros que seguiam a bordo da aeronave, de acordo com jornal britânico Daily Mail.

Segundo as pessoas que viajavam no avião, a tripulação terá reagido de forma exagerada quando os dois homens “bufaram” após lhes terem dito para voltar a calçar os sapatos para a descolagem, uma vez que se encontravam sentados numa das filas da saída de emergência do avião.

Chegados ao interior do avião, as autoridades confrontaram os dois passageiros desobedientes, confiscando os seus passaportes e dando ordem para que a sua bagagem fosse retirada do interior da aeronave.

Mas a ordem não foi bem-recebida pelos restantes passageiros, que saíram em defesa dos dois homens em massa, insistindo para que estes voltassem a sentar-se no seu lugar. Confrontado com um autêntico “motim” a bordo, o comandante do avião decidiu tomar medidas e anunciou a vinda de uma nova tripulação.

A companhia aérea afirma que essa alteração se deveu ao facto de os tripulantes terem “ultrapassado as suas horas de trabalho” e não devido às objeções dos passageiros.

Todos os passageiros permaneceram no voo, incluindo os dois homens, acabando por partir com destino a Málaga com três horas de atraso.