O ex-Presidente do Zimbabué Robert Mugabe morreu hoje aos 95 anos, cerca de dois anos após renunciar ao cargo que ocupou durante 37 anos, anunciou o atual chefe de Estado, Emmerson Mnangagwa.

"É com muita tristeza que anuncio a morte do pai fundador e ex-Presidente do Zimbabué, major Robert Mugabe", disse Emmerson Mnangagwa no Twitter.

It is with the utmost sadness that I announce the passing on of Zimbabwe's founding father and former President, Cde Robert Mugabe (1/2)