Um atirador feriu esta quarta-feira a tiro várias pessoas numa escola secundária do Estado norte-americano no Texas, anunciaram a polícia e meios de comunicação locais.

Pelo menos quatro vítimas, de acordo com o mayor de Arlington. Três estão hospitalizados, um quarto, que sofreu apenas ferimentos ligeiros, recusou o tratamento.

As autoridades acreditam que o suspeito é um estudante de 18 anos, que se envolveu num confronto físico com um colega. As autoridades já publicaram uma fotografia do suspeito.

We are looking for a shooting suspect in today’s incident at @mansfieldisd Timberview School. Please call 911 if you know the whereabouts of 18-year old Timothy George Simpkins who may be driving a 2018 Silver Dodge Charger with license plate PFY-6260. pic.twitter.com/npaNVBDXRp