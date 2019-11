O teto de um teatro em Londres colapsou esta quarta-feira e fez vários feridos.

O incidente ocorreu às 20:00 horas enquanto estava em cena uma produção da peça "A Morte do Vendedor".

Uma imagem do acidente mostra um buraco no teto com cerca de quatro metros e vários cabos elétricos entre os destroços.

Testemunhas disseram à Sky News que ouviram "um leve som de água a escorrer" seguido de "muitos gritos" do público enquanto partes do teto caíam.

Police on scene with LAS & LFB at Piccadilly Theatre in Denman St #Westminster after reports of a ceiling collapse around 19:59hrs.



Everyone is out of the theatre. A few people have suffered minor injuries.

Road closures in place. Motorists advised to use alternative routes.