Os resultados finais das eleições presidenciais dos Estados Unidos continuam suspensos por cinco Estados-chave onde uma apertada disputa não permite ainda definir o vencedor.

Segundo as últimas projeções, o candidato democrata, Joe Biden, tem já garantidos 264 votos no Colégio Eleitoral, contra 214 do republicano Donald Trump, faltando ainda a qualquer um deles mais vitórias para atingir os 270 que abrem a porta da Casa Branca.

Eis um resumo do que falta decidir:

Pensilvânia

- Vinte votos eleitorais em jogo.

- Já foram contados 95% dos votos neste Estado industrial do "cinturão de ferrugem" do nordeste, onde os dois candidatos fizeram uma campanha feroz.

- Joe Biden ultrapassou hoje Donald Trump, depois de o Presidente ter uma vantagem de 700.000 votos na terça-feira, com uma diferença de cerca de 6.000 votos para o rival (49,4% contra 49,3% de Trump).

- Faltam contar cerca de 250.000 votos, a maioria nas áreas urbanas com maioria democrata, no estado que pode garantir a vitória de Biden.

Geórgia

- Dezasseis eleitores principais em jogo.

- Já foram contados 99% dos votos neste Estado do sudeste, que tradicionalmente vota nos republicanos.

- Donald Trump esteve na liderança desde terça-feira até esta manhã, quando Biden passou para a frente e está atualmente com uma vantagem de cerca de mil votos, ambos com 49,4%.

- As autoridades estimam que haja pouco mais de 16.000 votos a serem contados, a maioria da área de Atlanta, esmagadoramente democrata.

Nevada

- Seis votos eleitorais em jogo.

- Já foram contados 89% dos votos neste Estado do deserto ocidental, que escolheu Hillary Clinton em 2016.

- Joe Biden lidera atualmente, com 49,4% contra 48,5% de Donald Trump, o que representa uma diferença de 11.500 votos.

- Faltam ser contados cerca de 190.000 votos, mas o Estado continua a aceitar sufrágios por correio até à próxima semana, enquanto os resultados de 50.000 votos vão ser divulgados hoje às 10:00 locais (18:00 em Lisboa).

Carolina do Norte

- Quinze votos eleitorais em jogo.

- Já foram apurados 95% dos votos neste Estado do sudeste, tradicionalmente republicano.

- A vantagem, por enquanto, vai para Donald Trump (50%) sobre Joe Biden (48,6%), com um avanço de cerca de 77.000 votos.

- Porém, os votos por correspondência enviados até ao dia de eleição, 03 de novembro, são aceites até nove dias depois dessa data.

Arizona

- Onze votos eleitorais em jogo.

- Já foram contados 90% dos votos neste Estado fronteiriço do Sudoeste, que inicialmente foi projetado para Biden na noite eleitoral com uma vantagem de 200.000 votos, mas agora alguns especialistas apontam que a diferença atual é muito pequena para saber quem vai ganhar.

- Atualmente, Biden lidera com 50,1% contra 48,5% de Trump, uma diferença de cerca de 47.000 votos, quando faltam contar cerca de 285.000.

- A contagem vai continuar durante todo o dia e esperam-se mais resultados durante esta noite.