O presidente cessante dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que "haverá uma transição ordeira" do poder para o presidente eleito, Joe Biden, após o Congresso certificar a vitória dos democratas nas Presidenciais.

Num comunicado publicado na rede social Twitter pelo seu diretor de redes sociais, Dan Scavino, Trump escreveu: "Embora discorde totalmente do resultado da eleição, e os factos me deem razão, ainda assim haverá uma transição ordeira a 20 de janeiro."

Statement by President Donald J. Trump on the Electoral Certification:



“Even though I totally disagree with the outcome of the election, and the facts bear me out, nevertheless there will be an orderly transition on January 20th. I have always said we would continue our...