Um homem, acusado de tráfico sexual, admitiu em tribunal, esta terça-feira, que prendeu 22 mulheres na cave de casa dos pais, em Long Island, nos Estados Unidos.

Raymond Rodrio III, de 48 anos, prendeu durante mais de quatro anos as mulheres, entre os 20 e os 30 anos, numa cave em casa dos pais e obrigava-as a prostituirem-se em vários motéis da região.

Segundo a acusação, citada pelo Daily Mail, o homem drogava as vítimas e obrigava-as a usar um balde para fazerem as necessidades básicas.

O caso remonta a agosto de 2018, quando o homem foi mandado parar numa operação stop. As autoridades encontraram, dentro do carro, uma mulher e acabaram por descobrir que esta tinha sido capturada pelo homem e forçada a prostituir-se. A investigação veio provar que não era a única.

O procurador distrital do condado de Suffolk, Tim Sini, avançou que o suspeito aliciou as mulheres através das redes sociais, viciou-as em heroína e crack, oferecendo-lhes inicialmente as drogas gratuitamente, e depois forçou-as a prostituirem-se por dinheiro.

Se as mulheres se recusassem, Rodio retirava-lhe as drogas e ameaçava-as com violência.

As autoridades acreditam que os pais do suspeito, ambos com 74 anos, não sabiam o que estaria a acontecer na própria casa, uma vez que a cave estava trancada e Raymond era o único que tinha a chave.

O homem incorre numa sentença de até nove anos de prisão e cinco em liberdade condicional, pelos crimes de tráfico sexual, tráfico de estupefacientes e promoção de prostituição.