Um hotel com cinco andares colapsou este sábado na cidade chineza de Quanzhou e deixou dezenas de pessoas presas no meio dos destroços.

Segundo alguns jornais chineses, o hotel estava a ser utilizado como um local de quarentena para o novo coronavírus.

De acordo com um comunicado do governo local de Fujian, citado pela agência France-Presse, o hotel “Xinjia” desabou por volta das 19:30 locais (11:30 em Lisboa) e cerca de 23 pessoas foram retiradas até às 21:00 (13:00 em Lisboa).

A agência Reuters afirma que haverá 70 pessoas nos escombros. Pelo menos 23 já terão sido resgatadas.

Imagens no Twitter mostram o impacto que o incidente teve.

#BREAKING : A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV

#BREAKING: A five-storey hotel in Quanzhou in the Fujian province suddenly collapses on March 7 evening. Several Chinese media outlets say that the hotel is currently being used as a quarantine site for #COVIDー19. About a dozen have been rescued. Internet video. pic.twitter.com/dMIJivGXlI