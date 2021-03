Uma freira católica travou uma investida da polícia sobre um grupo de manifestantes em Myanmar. As imagens foram registadas na cidade de Mytkyna, no norte do país, a 28 de fevereiro.

Sabe-se que a freira se chama Ana Rosa Nu Tawng e que pertence à congregação de São Francisco Xavier.

Ana Rosa ajoelhou-se no meio da estrada e implorou aos membros das forças de segurança que não disparassem.

A freira disse mesmo aos militares que disparassem sobre ela, se fosse preciso, mas que deixassem os manifestantes em paz.