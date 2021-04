A Bélgica só administrará a vacina da AstraZeneca a maiores de 55 anos ao longo das próximas quatro semanas, decidiram esta quarta-feira os ministros da Saúde federal e regionais belgas.

A decisão foi tomada numa reunião interministerial realizada depois de a Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) ter confirmado, também hoje, “um possível vínculo” da vacina anglo-sueca a casos raros de coagulação sanguínea reportados em algumas das pessoas inoculadas, considerando, porém, que os benefícios superam os riscos dos efeitos secundários.

Com base em pareceres científicos recentes, os ministros da saúde belgas decidiram substituir (a vacina) AstraZeneca por outras para pessoas com idades compreendidas entre os 18 e os 55 anos. Para as pessoas com 56 anos ou mais, todas as vacinas continuarão a ser administradas”, indica a declaração das autoridades sanitárias belgas, que estão a seguir os passos de vários outros países.