A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou esta sexta-feira que aprovou para uso de emergência a vacina contra a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinopharm.

O anúncio foi feito pelo diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que anunciou assim a aprovação para uso de emergência vacina contra a covid-19, a primeira fabricada pela China, depois de serem confirmados os padrões de "segurança, eficácia e qualidade".

"This afternoon, WHO gave Emergency Use Listing to Sinopharm Beijing’s #COVID19 vaccine, making it the sixth vaccine to receive WHO validation for safety, efficacy and quality."-@DrTedros