O cancelamento de voos da TAP entre Angola e Portugal está a causar indignação entre os passageiros, que se queixam de falta de informação e, alguns, de ficar em terra já depois de terem feito o teste à covid-19.

O Governo angolano anunciou em 11 de março o levantamento da suspensão de voos diretos para Portugal, Brasil e África do Sul, que estavam interrompidos desde 16 de janeiro, devido à pandemia de covid-19, indicando que a TAP iria fazer uma frequência semanal, que poderia evoluir, de acordo com a situação epidemiológica.

Desde essa altura, a TAP só está autorizada a realizar dois voos por semana, que se têm realizado à quinta-feira (Lisboa-Luanda) e à sexta-feira (Luanda-Lisboa), mas há passageiros com bilhetes adquiridos para outros dias da semana, que acabam por ver os voos cancelados, e não têm poupado a empresa a críticas nas redes sociais.

Ana Brás ia viajar em 17 de abril (num sábado) para Lisboa e já tinha feito o teste de despiste da covid-19, exigido para o embarque, quando recebeu uma mensagem da TAP a dizer que o voo não iria realizar-se.

Logo nesse dia foi ao balcão da companhia aérea, em Luanda, para obter esclarecimentos e fazer uma reclamação.

Disseram-me que a viagem tinha ficado esquecida em sistema”, disse à Lusa. Ana Brás tentou fazer uma reclamação através do site da TAP que lhe foi indicado, mas adiantou que só à terceira tentativa conseguiu obter um comprovativo da queixa, tendo recebido um número de referência só após ter insistido no contacto com a empresa via Facebook.