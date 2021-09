Os talibãs anunciaram esta terça-feira a formação do novo governo, depois de terem tomado posse do Afeganistão a 15 de agosto, e de a coligação internacional ter deixado o país a 31 de agosto.

O porta-voz do grupo rebelde, Zabihullah Mujahid anunciou os membros do governo "provisório", apontando Mohammad Hasan como o próximo primeiro-ministro do país, enquanto Abdul Ghani Baradar (que era apontado como o principal favorito ao cargo principal) vai ser o vice-líder do país.

Sirajuddin Haqqani será o próximo ministro do Interior, e que é procurado pelo FBI, depois de ter fundado o grupo Haqqani Network, que combatia as tropas ocidentais no Afeganistão. Mullah Yaqoob servirá como ministro da Defesa e Abas Stanikzai vai ser o ministro dos Negócios Estrangeiros.