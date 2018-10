Vinte pessoas morreram na sequência de um acidente de viação, em Nova Iorque, EUA, que envolveu uma limousine.

De acordo com a polícia de Nova Iorque, o sinistro entre dois veículos aconteceu no cruzamento de duas ruas no sábado à tarde. Repórteres no local citados pela imprensa norte-americana, indicam que a limousine transportaria várias pessoas para um casamento quando colidiu com outro veículo.

O acidente ocorreu frente à loja Apple Barrel, em Schoharie. Jessica Kirby, 36 anos, gestora dessa loja disse à imprensa que várias pessoas que estavam no parque de estacionamento foram mortalmente colhidos pela limousine na Rua 30, que se deslocaria em velocidade excessiva.

Uma equipa de investigadores apura o que aconteceu.