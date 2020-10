O Nobel da Química foi entregue a Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna, anunciou, nesta quarta-feira a academia real sueca.

A imunologista francesa e a bioquímica norte-americana foram distinguidas pelo "desenvolvimento de um método de edição genética".

Este método de engenharia genética permitiu "reescrever o código da vida", afirmou o secretário-geral da academia, Goran Hansson, na cerimónia de anúncio do prémio, em Estocolmo.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD