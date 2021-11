Duas das melhores universidades dos Estados Unidos foram evacuadas este domingo depois de terem recebido uma ameaça de bomba. A Universidade de Cornell e a Universidade de Columbia, no estado de Nova Iorque, receberam ameaças de presenças de engenhos explosivos em vários locais dos campus universitários.

Aquelas duas instituições fazem parte da chamada Ivy League, uma conferência desportiva que junta oito das melhores universidades privadas dos Estados Unidos.

Numa série de publicações no Twitter, a Universidade de Cornell, em Ithaca, pediu que todos os trabalhadores e visitantes deixassem de imediato a escola e os edifício adjacentes. As chamadas com a informação das bombas foram feitas para a polícia.

Por favor não liguem para a polícia de Cornell sem ser uma emergência", pediu a instituição, que junta 21 mil estudantes.

CornellALERT for the Ithaca campus: Avoid central campus. Evacuate areas in or nearby the Law School, Goldwin Smith, Upson Hall and Kennedy Hall. Additional information will be provided as it becomes available. — Cornell University (@Cornell) November 7, 2021

A Universidade de Columbia, que tem 31 alunos e fica em Manhattan, evacuou todos os três edifícios do complexo, aconselhando toda a gente a permanecer longe do local.

Esta é a segunda ameaça do género este fim de semana, depois de outra ameaça de bomba ter causado o pânico na Universidade de Yale, que fica no estado do Connecticut, e que também pertence à Ivy League.