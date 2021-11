Um camião colidiu com uma cabine de portagem e seis outros veículos numa autoestrada no centro do México, provocando pelo menos 19 mortos e três feridos, disseram as autoridades. O condutor do camião é uma das vítimas.

O acidente aconteceu na tarde de sábado. Aparentemente, os travões do camião falharam fazendo com que ele chocasse contra a cabine da portagem, arrastando seis veículos e provocando uma um enorme incêndio na estrada que liga a Cidade do México ao estado de Puebla.

Os veículos envolvidos no acidente ficaram completamente destruídos pelo fogo.